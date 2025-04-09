Громадянин Китаю розповів, як опинився на війні в Україні  

Китайський військовий, який воював на боці РФ і потрапив у полон воїнів ЗСУ. Фото: скриншот з відео Зеленського/Telegram

Китайський солдат зізнався, що заплатив 300 тисяч рублів, щоб долучитися до армії РФ і воювати. Це стало відомо після того, як українські захисники взяли у полон двох громадян Китаю під час бою на Донеччині.

Про це поінформував відділ комунікацій ОТУ "Луганськ" у коментарі виданню "Українська правда".

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Китайського солдата взяли у полон під час бойових дій, коли штурмова група РФ, опинившись під вогневим тиском внаслідок дій воїнів ЗСУ, зокрема операторів БпЛА, вирішила здатися.

За словами полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР. Для цього йому довелося заплатити 300 тисяч рублів.

Він розповів, що проходив підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян Китайської Народної Республіки. Підготовка містила базові військові навички. Однак вишкіл відбувався без перекладача — із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

За словами китайського солдата, ключовою мотивацією було бажання стати військовослужбовцем та отримати російське громадянство. Також він зазначив, що деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР.

Крім того, через мовний бар’єр він погано орієнтувався в обстановці під час штурмових дій. Відтак, під час бою група ворога зазнала втрат і вирішила здатися.

Наразі громадянин Китаю співпрацює зі слідчими органами України. Його особу та громадянство підтверджено. За його словами, родина знала про плани поїхати до Росії. Проте офіційно він виїхав нібито як турист.

У відділі комунікацій ОТУ "Луганськ" зазначили, що Україна суворо дотримується положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. З полоненим громадянином КНР проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, що 8 квітня стало відомо, що українські захисники взяли в полон двох китайських військових на території України, які воювали на боці РФ.

Пізніше глава держави Володимир Зеленський повідомив подробиці взяття в полон китайських військових. За його інформацією, ЗСУ вступили в бій з шістьма військовими з Китаю на Донеччині.