Гражданин Китая рассказал, как оказался на войне в Украине

Китайский военный, который воевал на стороне РФ и попал в плен воинов ВСУ. Фото: скриншот видео Зеленского/Telegram

Китайский солдат признался, что заплатил 300 тысяч рублей, чтобы присоединиться к армии РФ и воевать. Это стало известно после того, как украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая во время боя в Донецкой области.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ОТГ "Луганск" в комментарии изданию "Украинская правда".

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Китайского солдата взяли в плен во время боевых действий, когда штурмовая группа РФ, оказавшись под огневым давлением в результате действий воинов ВСУ, в частности операторов БпЛА, решила сдаться.

По словам пленного, к российской армии он присоединился через посредника в КНР. Для этого ему пришлось заплатить 300 тысяч рублей.

Он рассказал, что проходил подготовку на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из граждан Китайской Народной Республики. Подготовка включала базовые военные навыки. Однако обучение проходило без переводчика — с применением жестов и мобильного переводчика.

По словам китайского солдата, ключевой мотивацией было желание стать военнослужащим и получить российское гражданство. Также он отметил, что некоторые участники группы имели проблемы с законом в КНР.

Кроме того, из-за языкового барьера он плохо ориентировался в обстановке во время штурмовых действий. Следовательно, во время боя группа врага понесла потери и решила сдаться.

Сейчас гражданин Китая сотрудничает со следственными органами Украины. Его личность и гражданство подтверждено. По его словам, семья знала о планах поехать в Россию. Однако официально он выехал якобы как турист.

В отделе коммуникаций ОТГ "Луганск" отметили, что Украина строго придерживается положений Женевской конвенции по обращению с военнопленными. С пленным гражданином КНР проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.

Напомним, что 8 апреля стало известно, что украинские защитники взяли в плен двух китайских военных на территории Украины, которые воевали на стороне РФ.

Позже глава государства Владимир Зеленский сообщил подробности взятия в плен китайских военных. По его информации, ВСУ вступили в бой с шестью военными из Китая в Донецкой области.