Участь китайців у війні в Україні — що відповів Пекін Зеленському

Полонені китайці. Фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більше ніж 155 громадян Китаю беруть участь у війні на боці російської армії проти України. На це відреагували у Міністерстві закордонних справ КНР та зазначили, що їм не відома ця інформація.

Про це на брифінгу заявив речник китайського зовнішньополітичного відомства Лінь Цзянь, передає "Суспільне".

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На питання журналіста щодо великої кількості громадян КНР на війні в Україні Цзянь зазначив, що йому "немає що сказати" з цього приводу.

Представник китайського Міністерства закордонних справ також зазначив, що позиція Китаю щодо війни РФ проти України є "об'єктивною та справедливою", підкресливши, що його країна не є "ні ініціатором української кризи, ні однією з зацікавлених сторін".

"Дозвольте підкреслити, що позиція Китаю щодо української кризи є об'єктивною і справедливою. Ми прагнемо сприяти припиненню вогню та мирним переговорам. Це дуже зрозуміло міжнародній спільноті", — пояснив він.

За його словами, уряд КНР постійно закликає своїх громадян залишатися якнайдалі від зон збройних конфліктів і уникати участі в них у будь-якому вигляді.

"Зокрема, утримуватися від участі у військових діях на будь-якій стороні. Ми радимо зацікавленим сторонам правильно і тверезо розуміти роль Китаю, і не публікувати безвідповідальні коментарі", — додав Лінь Цзянь.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що ЗСУ взяли в полон двох громадян з Китаю, які воювали проти України на Донеччині.

Після цього Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених громадян Китаю та назвав свої умови.