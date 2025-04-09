Зеленський готовий обміняти полонених солдатів Китаю на воїнів ЗСУ з полону Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених громадян Китаю. Однак виключно на українських воїнів, які перебувають у російському полоні.

Про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс Україна" та інші ЗМІ.

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Що сказав Зеленський про обмін

"Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі й перебувають в Україні. Ми б хотіли їх обміняти. Ми готові їх обмінювати тільки на українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Ми передали такий сигнал", — розповів президент.

Також він відкинув чутки, що Україна готова обміняти китайських солдатів "на якісь справи або розмови з лідером Китаю". Зеленський підкреслив, що українська сторона обмінює будь-яких полонених "тільки на українських воїнів".

Зазначимо, що ЗСУ взяли в полон двох солдатів КНР, які воювали на боці РФ у Донецькій області. Зокрема, 4 квітня 2025 року в районі Білогорівки воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади захопили Ван Гуанцзюня, 1991 року народження. Наступного дня, 5 квітня, неподалік Тарасівки бійці 157-ї окремої механізованої бригади взяли в полон Чжана Женьбо, 1998 року народження.

Зеленський розповів, що цих солдатів привезли до СБУ в Києві. Він також зазначив, що їм дадуть можливість поспілкуватися з пресою.

"Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо", — сказав глава держави.

Нагадаємо, що про взяття в полон двох солдатів КНР стало відомо 8 квітня. Про це офіційно заявив Зеленський. Уже в середу, на зустрічі з представниками ЗМІ, він назвав кількість громадян Китаю, які воюють на боці Росії. За його даними, це щонайменше 155 осіб.

Раніше ми писали, що Китай відреагував на інцидент. У Пекіні заявили, що не відправляли своїх військових для участі в бойових діях в Україні.