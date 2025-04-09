Зеленський сказав, скільки громадян Китаю воюють на боці РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість громадян Китаю, що воюють на боці Росії. За його даними, це щонайменше 155 китайців.

Про це глава держави сказав під час зустрічі зі представниками ЗМІ 9 квітня, передає кореспондентка "Суспільного".

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Глава держави сказав, що на боці РФ воює щонайменше 155 громадян Китаю, інформація про яких відома українським спецслужбам.

"Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 — є паспортні дані, звідки вони, їх документи, вік, місця служби", — зазначив президент.

Також він розповів про схему, за якою вербують китайців воювати на боці РФ.

"Зрозуміла схема, як їх вербують. Одна зі схем — через соцмережі, зокрема Тік-Ток та інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження 3-4 доби. 1-2 місяці — навчальні центри. Воюють вони на території України", — наголосив Зеленський.

Глава держави назвав імена двох полонених китайців — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження.

За даними "Суспільного", більш ніж 150 громадян Китаю уклали контракти здебільшого у другій половині 2024 року, водночас є і ті, кого відібрали на військову службу ще у 2023 році. Відтак, китайці воюють як навідники, стрільці, гранатометники зі званням, переважно, рядового.

Зазначимо, що нещодавно китайський військовий зізнався, що заплатив 300 тисяч рублів, щоб долучитися до армії РФ і воювати.

Нагадаємо, що 8 квітня стало відомо, що українські захисники взяли в полон двох китайських військових на території України, які воювали на боці РФ.