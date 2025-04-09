Зеленский сказал, сколько граждан Китая воюют на стороне РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество граждан Китая, воюющих на стороне России. По его данным, это по меньшей мере 155 китайцев.

Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ 9 апреля, передает корреспондент "Суспільного".

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Глава государства сказал, что на стороне РФ воюет по меньшей мере 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам.

"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 — есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы", — отметил президент.

Также он рассказал о схеме, по которой вербуют китайцев воевать на стороне РФ.

"Понятна схема, как их вербуют. Одна из схем - через соцсети, в частности Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная. Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинские обследования 3-4 суток. 1-2 месяца — учебные центры. Воюют они на территории Украины", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства назвал имена двух пленных китайцев — Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.

По данным "Суспільного", более 150 граждан Китая заключили контракты в основном во второй половине 2024 года, в то же время есть и те, кого отобрали на военную службу еще в 2023 году. Следовательно, китайцы воюют как наводчики, стрелки, гранатометчики со званием, преимущественно, рядового.

Отметим, что недавно китайский военный признался, что заплатил 300 тысяч рублей, чтобы присоединиться к армии РФ и воевать.

Напомним, что 8 апреля стало известно, что украинские защитники взяли в плен двух китайских военных на территории Украины, которые воевали на стороне РФ.