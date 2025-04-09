Зеленский сказал, сколько граждан Китая воюют на стороне РФ

Зеленский назвал количество китайцев, воюющих на стороне РФ
Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество граждан Китая, воюющих на стороне России. По его данным, это по меньшей мере 155 китайцев.
Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ 9 апреля, передает корреспондент "Суспільного".
Зеленский о количестве граждан Китая, воюющих на стороне РФ
Глава государства сказал, что на стороне РФ воюет по меньшей мере 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам.
"Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 — есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы", — отметил президент.
Также он рассказал о схеме, по которой вербуют китайцев воевать на стороне РФ.
"Понятна схема, как их вербуют. Одна из схем - через соцсети, в частности Тик-Ток и другие китайские социальные сети, где россияне распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная. Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинские обследования 3-4 суток. 1-2 месяца — учебные центры. Воюют они на территории Украины", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства назвал имена двух пленных китайцев — Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.
По данным "Суспільного", более 150 граждан Китая заключили контракты в основном во второй половине 2024 года, в то же время есть и те, кого отобрали на военную службу еще в 2023 году. Следовательно, китайцы воюют как наводчики, стрелки, гранатометчики со званием, преимущественно, рядового.
Отметим, что недавно китайский военный признался, что заплатил 300 тысяч рублей, чтобы присоединиться к армии РФ и воевать.
Напомним, что 8 апреля стало известно, что украинские защитники взяли в плен двух китайских военных на территории Украины, которые воевали на стороне РФ.
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