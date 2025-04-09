Зеленский готов обменять пленных солдат Китая на воинов ВСУ из плена России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять пленных граждан Китая. Но исключительно на украинских воинов, которые находятся в российском плену.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, передает "Интерфакс Украина" и другие СМИ.

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Что сказал Зеленский об обмене

"Думали, что там один человек не выживет в результате ранений. Сделали соответствующие операции, они живы и находятся в Украине. Мы бы хотели их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, которые находятся в российском плену. Мы передали такой сигнал", — рассказал президент.

Также он отверг слухи, что Украина готова обменять китайских солдат "на какие-то дела или разговоры с лидером Китая". Зеленский подчеркнул, что украинская сторона меняет любых пленников "только на украинских воинов".

Отметим, что ВСУ взяли в плен двух солдат КНР, воевавших на стороне РФ в Донецкой области. В частности, 4 апреля 2025 года в районе Белогоровки воины 81-й отдельной аэромобильной бригады захватили Ван Гуанцзюня, 1991 года рождения. На следующий день, 5 апреля, неподалеку от Тарасовки бойцы 157-й отдельной механизированной бригады взяли в плен Чжана Женьбо, 1998 года рождения.

Зеленский рассказал, что этих солдат привезли в СБУ в Киев. Он также отметил, что им дадут возможность пообщаться с прессой.

"Я думаю, что мы дадим возможность журналистам пообщаться с ними. Я думаю, что это будет уместно. Они более разговорчивы, чем пленные из Северной Кореи, насколько мы видим", — сказал глава государства.

Напомним, что о взятии в плен двух солдат КНР стало известно 8 апреля. Об этом официально заявил Зеленский. Уже в среду, на встрече с представителями СМИ, он назвал количество граждан Китая, которые воюют на стороне России. По его данным, это минимум 155 человек.

Ранее мы писали, что Китай отреагировал на инцидент. В Пекине заявили, что не отправляли своих военных для участия в боевых действиях в Украине.