Участие китайцев в войне в Украине — что говорят в МИДе

Пленные китайцы. Фото: СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 155 граждан Китая участвуют в войне на стороне российской армии против Украины. На это отреагировали в Министерстве иностранных дел КНР и отметили, что им не известна эта информация.

Об этом на брифинге заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, передает "Суспільне".

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На вопрос журналиста о большом количестве граждан КНР на войне в Украине Цзянь отметил, что ему "нечего сказать" по этому поводу.

Представитель китайского Министерства иностранных дел также отметил, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины является "объективной и справедливой", подчеркнув, что его страна не является "ни инициатором украинского кризиса, ни одной из заинтересованных сторон".

"Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая по украинскому кризису является объективной и справедливой. Мы стремимся способствовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу", — пояснил он.

По его словам, правительство КНР постоянно призывает своих граждан оставаться как можно дальше от зон вооруженных конфликтов и избегать участия в них в любом виде.

"В частности, воздерживаться от участия в военных действиях на любой стороне. Мы советуем заинтересованным сторонам правильно и трезво понимать роль Китая и не публиковать безответственные комментарии", — добавил Линь Цзянь.

Напомним, 8 апреля стало известно, что ВСУ взяли в плен двух граждан из Китая, которые воевали против Украины в Донецкой области.

После этого Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменять пленных граждан Китая, и назвал свои условия.