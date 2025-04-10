Выясняются обстоятельства привлечения китайцев на войну, - Зеленский

Китайский пленный солдат в плену. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 апреля, заявил о продолжении выяснения обстоятельств привлечения граждан Китая к участию в войне в рядах оккупационных войск России. Недавно ВСУ взяли в плен нескольких китайцев в Донецкой области.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram и обнародовал видео с допроса в четверг, 10 апреля.

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Привлечение граждан Китая к войне в Украине

"Продолжаем выяснять все обстоятельства привлечения граждан Китая к российскому оккупационному контингенту", — говорится в сообщении.

По словам президента, СБУ осуществляет необходимые действия с пленными, которых недавно захватили в Донецкой области. Также правоохранители изучают информацию об участии в войне других таких лиц на стороне России.

Зеленский отметил, что это не единичные случаи, а системная российская работа по вербовке граждан на территории Китая.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Что говорят пленные

По словам пленного, во время боевого выхода ими командовал россиянин - он просто говорил что делать и они повторяли.

"Когда мы прятались в укрытие, в нас попал дрон и он повредил мое оружие АК-74. В тот момент нас было двое", — отметил мужчина.

Гражданин Китая сказал, что в Украине в плену его кормят лучше, чем в оккупационной армии и при обмене он не хотел бы вернуться в Россию. Он добавил, что в таком случае лучше вернется в Китай.

Напомним, в плен солдат из Китая взяли бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Один из них признался, что заплатил 300 тысяч рублей, чтобы присоединиться к армии России и воевать.

Впоследствии во время допроса СБУ стало известно, что оба китайских военных попали в плен во время своего первого боевого выхода.