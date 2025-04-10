Зеленский призвал партнеров давить на РФ на фоне атак на Украину — обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своими ударами по украинским городам Россия игнорирует призыв к прекращению огня, который звучал, в частности, от США. Он призвал партнеров оказать давление на РФ и анонсировал украинские санкции против страны-агрессора.

Об этом украинский лидер сказал во время вечернего видеообращения в четверг, 10 апреля.

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Атака РФ на города

Президент отметил, что сейчас продолжаются работы в Днепре на месте удара российской ракеты. Предварительно, это была баллистика, в результате удара погиб один человек и пятеро пострадали — им оказывают помощь.

Сегодня была воздушная в Киеве из-за ударного дрона, а также много сообщений из областей о российских обстрелах. В частности, Никополь атаковали пятью FPV-дронами.

"Это абсолютно осознанный удар по городу вблизи продуктового рынка, просто по гражданским. Ранены 12 человек, среди них ребенок. Также российские удары по Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской областях и постоянные удары УАБов по Сумщине. Все это почти через месяц после того, как США предложили полное прекращение огня", — отметил Зеленский.

Давление на Россию

Украинский лидер подчеркнул, что Россия игнорирует дипломатию и использует контакты с миром только для того, чтобы сделать что-то выгодное для себя, а не для окончания войны.

Поэтому он считает необходимым применение тактики давления на Россию ради того, чтобы террор и война прекратились.

"Я благодарю мир, кто помогает нам в этом.

Сейчас Министр обороны Рустем Умеров уже в Брюсселе, где будет работать Рамштайн", — добавил Зеленский.

По его словам, приоритет на системы ПВО, и уже существуют некоторые договоренности с партнерами, чтобы защита неба Украины стала сильнее. Украинская сторона будет работать и в дальнейшем с каждой страной и лидером, которые действительно могут влиять, чтобы Россия чувствовала большую цену за войну.

Санкции против РФ

"Я поручил также подготовить наши санкционные пакеты, соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты по теневому танкерному фронту, который РФ использует для финансирования войны", — отметил президент.

Он добавил, что это также будет касаться и российских пропагандистов — тех, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России и некоторых функционеров — это известные всем украинцам фамилии.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по поводу противодействия диверсиям и агентуре врага.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский показал видео с допросов СБУ китайских пленных, которые воевали на стороне РФ в Донецкой области.

Также президент сообщил, когда могут состояться следующие переговоры между Украиной и США.