Переговори України та США - коли вони пройдуть

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна та США планують провести чергові переговори. Вони може відбутися на наступному тижні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Цього тижня, вважаємо, що буде на якомусь рівні у американців з "рускімі" зустріч. Думаємо, що наша зустріч з американцями може бути на наступному тижні", — сказав Зеленський.

Він додав, на цей процес переговорів впливає чимало факторів.

"Наприклад, ситуація з Іраном. Я би хотів на неї звернути увагу, тому що це стосується не лише стабільності в світі або дестабілізації, але й ситуації в Україні. І пов'язано з енергетикою, з протиповітряною обороною України", — зауважив український лідер.

Нагадаємо, що 10 квітня у Стамбулі відбудуться нові переговори між Росією та США, де порушать питання відновлення прямого авіасполучення з Америкою.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив, що як Київ, так і Москва виявляють прагнення досягти мирної домовленості і переговорний процес триває.