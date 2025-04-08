Наступні переговори між США та Росією — стала відома дата

Володимир Путін та Дональд Трамп. Ілюстраційне фото: росЗМІ

Представники США та Росії запланували нові переговори. Вони відбудуться вже у четвер, 10 квітня, у Стамбулі.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Bloomberg у вівторок, 8 квітня.

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Російську делегацію очолить посол РФ у США Олександр Дарчієв, тоді як американську сторону представлятиме заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Соната Култер.

За даними видання, ключовою темою переговорів стане відновлення роботи дипломатичних місій обох країн.

Анонс переговорів з’явився після повернення до Москви представника президента Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, який минулого тижня перебував у США. Під час дводенного візиту Дмитрієв провів зустрічі зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та державним секретарем Марко Рубіо.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що у США не виключають, що проти Росії можуть запровадити нові санкції.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив, що як Київ, так і Москва виявляють прагнення досягти мирної домовленості і переговорний процес триває.