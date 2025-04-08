Следующие переговоры между США и Россией - стала известна дата

Владимир Путин и Дональд Трамп. Иллюстрационное фото: росСМИ

Представители США и России запланировали новые переговоры. Они состоятся уже в четверг, 10 апреля, в Стамбуле.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Bloomberg во вторник, 8 апреля.

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Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, тогда как американскую сторону будет представлять заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Култер.

По данным издания, ключевой темой переговоров станет возобновление работы дипломатических миссий обеих стран.

Анонс переговоров появился после возвращения в Москву представителя президента Владимира Путина Кирилла Дмитриева, который на прошлой неделе находился в США. Во время двухдневного визита Дмитриев провел встречи со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и государственным секретарем Марко Рубио.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что в США не исключают, что против России могут ввести новые санкции.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что как Киев, так и Москва проявляют стремление достичь мирной договоренности, и переговорный процесс продолжается.