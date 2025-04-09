Переговоры Украины и США - когда они пройдут

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина и США планируют провести очередные переговоры. Они может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

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Когда пройдут переговоры Украины и США

"На этой неделе, считаем, что будет на каком-то уровне у американцев с "русскими" встреча. Думаем, что наша встреча с американцами может быть на следующей неделе", — сказал Зеленский.

Он добавил, на этот процесс переговоров влияет немало факторов.

"Например, ситуация с Ираном. Я бы хотел на нее обратить внимание, потому что это касается не только стабильности в мире или дестабилизации, но и ситуации в Украине. И связано с энергетикой, с противовоздушной обороной Украины", — отметил украинский лидер.

Напомним, что 10 апреля в Стамбуле состоятся новые переговоры между Россией и США, где поднимут вопрос восстановления прямого авиасообщения с Америкой.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что как Киев, так и Москва проявляют стремление достичь мирной договоренности и переговорный процесс продолжается.