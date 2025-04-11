Стефанишина приняла участие в заседании Европейской комиссии по аресту российских активов

Заседание Task Force Freeze and Seize. Фото: facebook.com/minjust.official

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина приняла участие в заседании Рабочей группы Европейской комиссии по вопросам ареста и конфискации российских активов. Главные темы — усиление санкционного давления и арест имущества спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

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Заседание Task Force Freeze and Seize

"Среди основных тем встречи — дальнейшие шаги для усиления санкционного давления на Кремлевский режим, а также меры по аресту и конфискации активов физических и юридических лиц, причастных к спонсированию вооруженной агрессии России против Украины", — говорится в сообщении.

На заседании Стефанишина отметила, что важны не только эффективные санкции, но и выявление всего имущества, подпадающего под ограничения.

Она также подчеркнула готовность Украины усиливать сотрудничество с европейскими партнерами в этой сфере.

"Украина собрала значительный объем данных, подтверждающий прямую связь подсанкционных лиц, компаний и секторов, на которые распространяются ограничения, с финансированием российской агрессии и поддержкой военной машины РФ. Мы готовы предоставить эту информацию любому государству-члену ЕС и рассчитываем на тесную координацию усилий", — отметила Стефанишина.

Известно, что рабочую группу Европейской комиссии по вопросам замораживания и конфискации активов создали в марте 2022 года. Она необходима для обеспечения эффективного выполнения санкций. Целью рабочей группы является выявление, замораживание и конфискация активов лиц, которые поддерживают российскую агрессию.

В состав группы входят представители всех 27 стран ЕС, а также Еврокомиссии, Евроюста, Европола и других соответствующих организаций.

Пост Министерства юстиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, 10 апреля Президент Владимир Зеленский анонсировал украинские санкции против России.

Ранее глава государства сообщил, что РФ пытается найти возможность, чтобы вернуть себе замороженные активы.