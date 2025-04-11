Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стефанишина приняла участие в заседании по вопросам активов РФ arrow

Стефанишина приняла участие в заседании по вопросам активов РФ

11 апреля 2025 10:49
Аркадий Пастула - Редактор
Стефанишина приняла участие в заседании Европейской комиссии по аресту российских активов
Заседание Task Force Freeze and Seize. Фото: facebook.com/minjust.official
Аркадий Пастула - Редактор

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина приняла участие в заседании Рабочей группы Европейской комиссии по вопросам ареста и конфискации российских активов. Главные темы — усиление санкционного давления и арест имущества спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Заседание Task Force Freeze and Seize

"Среди основных тем встречи — дальнейшие шаги для усиления санкционного давления на Кремлевский режим, а также меры по аресту и конфискации активов физических и юридических лиц, причастных к спонсированию вооруженной агрессии России против Украины", — говорится в сообщении.

На заседании Стефанишина отметила, что важны не только эффективные санкции, но и выявление всего имущества, подпадающего под ограничения.

Она также подчеркнула готовность Украины усиливать сотрудничество с европейскими партнерами в этой сфере.

"Украина собрала значительный объем данных, подтверждающий прямую связь подсанкционных лиц, компаний и секторов, на которые распространяются ограничения, с финансированием российской агрессии и поддержкой военной машины РФ. Мы готовы предоставить эту информацию любому государству-члену ЕС и рассчитываем на тесную координацию усилий", — отметила Стефанишина.

Известно, что рабочую группу Европейской комиссии по вопросам замораживания и конфискации активов создали в марте 2022 года. Она необходима для обеспечения эффективного выполнения санкций. Целью рабочей группы является выявление, замораживание и конфискация активов лиц, которые поддерживают российскую агрессию.

В состав группы входят представители всех 27 стран ЕС, а также Еврокомиссии, Евроюста, Европола и других соответствующих организаций.

null
Пост Министерства юстиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, 10 апреля Президент Владимир Зеленский анонсировал украинские санкции против России.

Ранее глава государства сообщил, что РФ пытается найти возможность, чтобы вернуть себе замороженные активы.

Ольга Стефанишина санкции война Украина Россия Министерство юстиции
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама