Трамп продлил санкции США против России еще на год

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил санкции против России. Они будут действовать еще один год.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на Федеральный реестр США в субботу, 12 апреля.

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Известно, что речь идет о санкциях, которые ранее вводил Джо Байден.

"Трамп подписал указ о продлении на один год пакета санкций Байдена против России", — говорится в сообщении.

Пост Clash Report. Фото: скриншот

Напомним, 12 апреля украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.

Ранее ограничения были введены против пророссийских деятелей и журналистов.