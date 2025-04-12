Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп продлил санкции против России еще на год arrow

Трамп продлил санкции против России еще на год

12 апреля 2025 19:33
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп продлил санкции США против России еще на год
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил санкции против России. Они будут действовать еще один год.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на Федеральный реестр США в субботу, 12 апреля.

Реклама
Читайте также:

Санкции США против России

Известно, что речь идет о санкциях, которые ранее вводил Джо Байден.

"Трамп подписал указ о продлении на один год пакета санкций Байдена против России", — говорится в сообщении.

null
Пост Clash Report. Фото: скриншот

Напомним, 12 апреля украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.

Ранее ограничения были введены против пророссийских деятелей и журналистов.

Джо Байден санкции против России США санкции Дональд Трамп
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама