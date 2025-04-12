Трамп продлил санкции США против России еще на год

Трамп продлил санкции против России еще на год
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил санкции против России. Они будут действовать еще один год.
Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на Федеральный реестр США в субботу, 12 апреля.
Санкции США против России
Известно, что речь идет о санкциях, которые ранее вводил Джо Байден.
"Трамп подписал указ о продлении на один год пакета санкций Байдена против России", — говорится в сообщении.
Напомним, 12 апреля украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.
Ранее ограничения были введены против пророссийских деятелей и журналистов.
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