Уиткофф сказал, как Россия и США могут возобновить сотрудничество

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями США. Фото: росСМИ

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил убеждение, что, кроме мирных инициатив по Украине, в перспективе есть возможность существенно изменить и формат отношений между США и Россией. По его словам, ключом к этому может стать взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

Об этом Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News.

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"Я верю, что есть шанс изменить отношения России и США через выгодные коммерческие возможности. Партнерство создает стабильность", — заявил Уиткофф.

По его мнению, именно экономическая взаимозависимость способна стать платформой для длительного диалога и снижения напряжения в международных отношениях.

Напомним, также Стив Уиткофф заявил, что переговоры о перемирии продвигаются, и сказал, какие условия ставит Россия.

Также президент США высказался о перемирии в Украине и намекнул на принудительные уступки для одной из сторон и хочет подписать 90 новых торговых соглашений за 90 дней.