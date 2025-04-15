Уиткофф сказал, как Россия и США могут возобновить сотрудничество

Уиткофф видит шанс для новой модели отношений между США и Россией
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил убеждение, что, кроме мирных инициатив по Украине, в перспективе есть возможность существенно изменить и формат отношений между США и Россией. По его словам, ключом к этому может стать взаимовыгодное экономическое сотрудничество.
Об этом Стив Уиткофф заявил в эфире Fox News.
Уиткофф считает, что Россия и США могут возобновить сотрудничество через бизнес
"Я верю, что есть шанс изменить отношения России и США через выгодные коммерческие возможности. Партнерство создает стабильность", — заявил Уиткофф.
По его мнению, именно экономическая взаимозависимость способна стать платформой для длительного диалога и снижения напряжения в международных отношениях.
Напомним, также Стив Уиткофф заявил, что переговоры о перемирии продвигаются, и сказал, какие условия ставит Россия.
Также президент США высказался о перемирии в Украине и намекнул на принудительные уступки для одной из сторон и хочет подписать 90 новых торговых соглашений за 90 дней.
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