Трамп планує укласти 90 торговельних угод за 90 днів — що відомо

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Адміністрація лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа планує укласти 90 торговельних угод за 90 днів. На них було відтерміновано введення більшості американських мит.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 12 квітня.

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Головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро підкреслив, що міністр фінансів США Скотт Бессент, торговий представник США Джеймісон Грір та міністр торгівлі Говард Лутнік здатні успішно виконати це завдання.

"Отже, ми збираємося укласти 90 угод за 90 днів. Це можливо. Зрештою, Трамп буде головним перемовником. Нічого не робиться без його дуже уважного вивчення", — заявив він.

У понеділок, 14 квітня, комісар ЄС з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович прибуде до США для переговорів щодо тарифів. Однак, за інформацією ЗМІ, Бессент буде в Буенос-Айресі.

Відсутність міністра фінансів США на зустрічі викликає додаткові сумніви серед торгових експертів щодо здатності адміністрації президента США ефективно вести переговори на кількох фронтах одночасно.

За словами колишньої перемовниці Торгового представництва США Венді Катлер, досягнення угод, які задовольнять Трампа та фінансові ринки, є великим завданням. Вона вважає, що команді президента, ймовірно, доведеться зосередити увагу на пріоритетних країнах, продовживши 90-денну паузу для інших.

Нагадаємо, спікерка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп робить все те, що обіцяв.

Раніше Трамп сказав, якщо хтось вважає тарифи занадто високими, то може припинити співпрацю з Америкою.