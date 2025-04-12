У Білому домі заявили, що адміністрація Трампа генерує щоденні перемоги

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Речниця Білого дому Керолайн Левітт висловилася про роботу адміністрації лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За її словами, він робить те, що обіцяв.

Про це Керолайн Левітт сказала в ефірі FoxNews.

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Робота адміністрації США та Трампа

Левітт заявила, що кожен член Кабміну США — це справжня зірка. За її словами, всі задоволені відкритістю та доступністю Трампа та його адміністрації.

Речниця Білого дому каже, що лідер США запрошує журналістів почути доповіді міністрів, відданих своїй справі, а вони не встигають за такою кількістю хороших новин.

"Щодня ця адміністрація генерує стільки хороших новин. ЗМІ явно важко за цим встигати. Вони не знають, як висвітлювати діяльність цієї адміністрації. Вони хапаються за соломинку, бо Трамп робить те, що обіцяв. У Білому домі щотижня перемоги за перемогами. Легко говорити з пресою, коли є результати. І ми бачили ці перемоги цього тижня", — додала Левітт.

Нагадаємо, речниця Білого дому наголосила, що Трамп хоче завершення бойових дій в Україні.

Раніше лідер Польщі Анджей Дуда заявив, що американський президент є шансом для миру в Україні.