В Белом доме заявили, что администрация Трампа генерирует ежедневные победы

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказалась о работе администрации лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По ее словам, он делает то, что обещал.

Об этом Кэролайн Левитт сказала в эфире FoxNews.

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Левитт заявила, что каждый член Кабмина США — это настоящая звезда. По ее словам, все довольны открытостью и доступностью Трампа и его администрации.

Пресс-секретарь Белого дома говорит, что лидер США приглашает журналистов услышать доклады министров, преданных своему делу, а они не успевают за таким количеством хороших новостей.

"Ежедневно эта администрация генерирует столько хороших новостей. СМИ явно трудно за этим успевать. Они не знают, как освещать деятельность этой администрации. Они хватаются за соломинку, потому что Трамп делает то, что обещал. В Белом доме каждую неделю победа за победой. Легко говорить с прессой, когда есть результаты. И мы видели эти победы на этой неделе", — добавила Левитт.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Трамп хочет завершения боевых действий в Украине.

Ранее лидер Польши Анджей Дуда заявил, что американский президент является шансом для мира в Украине.