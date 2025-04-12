Трамп планирует заключить 90 торговых соглашений за 90 дней — что известно

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Администрация лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. На них было отсрочено введение большинства американских пошлин.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 12 апреля.

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Главный торговый советник Белого дома Питер Наварро подчеркнул, что министр финансов США Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лутник способны успешно выполнить эту задачу.

"Итак, мы собираемся заключить 90 сделок за 90 дней. Это возможно. В конце концов, Трамп, будет главным переговорщиком. Ничего не делается без его очень внимательного изучения", — заявил он.

В понедельник, 14 апреля, комиссар ЕС по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович прибудет в США для переговоров по тарифам. Однако по информации СМИ, Бессент будет в Буэнос-Айресе.

Отсутствие министра финансов США на встрече вызывает дополнительные сомнения среди торговых экспертов относительно способности администрации президента США эффективно вести переговоры на нескольких фронтах одновременно.

По словам бывшего переговорщика Торгового представительства США Венди Катлер, достижение соглашений, которые удовлетворят Трампа и финансовые рынки, является большой задачей. Она считает, что команде президента, вероятно, придется сосредоточить внимание на приоритетных странах, продолжив 90-дневную паузу для других.

Напомним, спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп делает все то, что обещал.

Ранее Трамп сказал, если кто-то считает тарифы слишком высокими, то может прекратить сотрудничество с Америкой.