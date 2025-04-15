Трамп верит в то, что Путин хочет закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп верит в то, что российский диктатор Путин якобы хочет закончить полномасштабную войну в Украине. Такое мнение озвучил представитель лидера США Стив Уиткофф после встречи с главой Кремля.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 15 апреля.

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сказал, что верит в то, что Путин хочет завершить войну против Украины. И как отметила пресс-секретарь Белого дома, Трамп соглашается с мнением Уиткоффа по этому поводу.

"У России есть мотивация для завершения войны — возможно, это перспективы экономического партнерства с США", — сказала Левитт.

А также добавила, что сначала Кремль должен пойти на прекращение огня, и это было "четко донесено" Путину.

Напомним, что недавно Стив Уиткофф прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, стороны приближаются к важному этапу.

Кроме того, спецпредставитель Дональда Трампа заявил, что кроме мирных инициатив по Украине, есть возможность значительно изменить формат отношений между США и Россией.