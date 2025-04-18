Что будет, если провалятся переговоры о прекращении огня в Украине — три основных сценария

Разрушенный россиянами город Марьинка в Донецкой области. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Государственный секретарь США Марко Рубио впервые за время президентства Дональда Трампа прямо намекнул, что Штаты могут выйти из переговорного процесса по войне в Украине.

Его прямая цитата: "Мы должны определить в ближайшие дни, возможен (мир. - ред.) или нет, и если это невозможно, мы должны двигаться дальше, потому что Соединенные Штаты имеют другие приоритеты".

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Президент США Дональд Трамп пока еще сохраняет оптимизм. Еще несколько дней назад он точно верил, что президент России Владимир Путин хочет закончить войну в Украине. Хотя никаких дедлайнов для лидера РФ установлено не было.

При этом, не прекращал активно работать спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который успел и встретиться с Владимиром Путиным, и определенные резонансные заявления сделать. В частности, о "пяти территориях", которые Россия официально хочет захватить.

Президент Украины Владимир Зеленский уже успел отреагировать на заявления Виткоффа. И подчеркнуть, что тот принял для себя стратегию российской стороны.

Очевидно, мы на пороге серьезных решений. Которые, к сожалению, не обязательно будут в пользу Украины. Поэтому стоит хотя бы попытаться разобраться, какие сценарии дальнейших событий нас ждут. Вот и попробуем.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сценарий первый. США выходят из переговоров

Трампу надоело, Рубио и Уиткофф едут в Белый дом и говорят, что в ближайшее время с войной сделать ничего нельзя. Это президента США не устраивает, все уже поняли, что он любит быстрые решения. Он выходит в Х или другую соцсеть и пишет: "ВСЕ. С МЕНЯ ХВАТИТ. ЭТО БЫЛИ ПРЕКРАСНЫЕ, ОЧЕНЬ ПРЕКРАСНЫЕ ПОПЫТКИ ОСТАНОВИТЬ ЭТУ ВОЙНУ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ ИЗ-ЗА БАЙДЕНА. НО ЭТО НЕ МОЯ ВОЙНА И Я ПРЕКРАЩАЮ ПОПЫТКИ" (ну он примерно так и напишет, вы же понимаете).

Что дальше? США сходят с "переговорной арены". И Украина остается... нет, не один на один с Россией, есть еще поддержка Европы.

Проблема в том, что поддержка Европы нестабильна и может иметь немало преград, в том числе из-за блокирования проукраинских инициатив лидерами Венгрии и Словакии. Еще одна проблема в том, что в самой Европе уже давно даже не намекают, а прямо говорят, что война их утомила. И надо идти на переговоры.

Поэтому: определенный период времени Украина сможет выдерживать российское давление благодаря Европе. Но есть серьезный риск, что это не продлится долго. Как минимум, потому что выход США из "украинской темы" даст серьезный аргумент оппонентам помощи Украине. Потому что если США вышли — почему мы должны оставаться?

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Сценарий второй. Вы сейчас удивитесь, но это Китай

США и Китай устроили "торговую зарубу", и, кажется, уже давно не было таких напряженных отношений между этими государствами.

Если Штаты решат выйти из темы войны в Украине, не стоит исключать, что их место сразу займет Китай. Просто, потому что на данном этапе это для него выгодно — как политически, так и политически (и это не ошибка, это для усиления эффекта).

Ни для кого не секрет, что Китай имеет значительно больше влияния на Россию, чем Штаты. В этом сценарии Си Цзиньпин будет иметь буквально "мировую сцену", на которой может попытаться показать свою страну более конструктивной и умелой, чем их нынешние враги. Что, конечно же, тоже может дать значительные политические дивиденды.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Сценарий третий. США выходят, Китаю плевать, Европа помогает как может, но недолго

Это классическая "стенка на стенку". И, к сожалению, такой вариант тоже не исключен. Потому что все мы, как минимум, помним 2014 год и абсолютную инертность как США, так и стран Европы после аннексии Крыма и вторжения на Донбассе.

За время полномасштабной войны Украина значительно расширила возможности своего ВПК и пока, по крайней мере так выглядит, прогрессирует в этом плане чуть ли не каждый день.

Поэтому сейчас это выглядит очень плохим вариантом. Но отнюдь не смертельным. Вопрос в готовности нашего ВПК полноценно обеспечивать фронт в тот момент, ЕСЛИ этот сценарий наступит. Ну и в мобилизации, без нее тоже никак.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал сроки, когда ожидает реакцию Российской Федерации относительно готовности к мирным переговорам.

Ну а государственный секретарь Штатов Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты Америки не собираются идти на уступки России, которые будут пересекать красные линии Украины и Европы.