Коментар Трампа про дедлайн Путіну на брифінгу був неточно витлумачений

Президент США Дональд Трамп вітає президента Сальвадору Найіба Букеле. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Під час брифінгу в Білому домі виникла плутанина навколо можливої заяви президента США Дональда Трампа про встановлення "дедлайну" для російського лідера Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні. Виявилось, що відповідь глави США неправильно трактували.

Про це повідомляє канал у Telegram Donald Trump українською.

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Слова Трампа не так зрозуміли

Один із журналістів запитав Трампа, чи справді він поставив Кремлю такий термін. У відповідь президент сказав: "Так".

Однак, як з’ясувалося пізніше, ця відповідь була неправильно інтерпретована. Вона не була підтвердженням факту, а швидше слугувала як невербальна репліка в дусі "так-так, продовжуй", що вживалася як заохочення до подальшого запитання. Через особливості перекладу її помилково сприйняли як пряму згоду, що спричинило хибне трактування змісту.

Таким чином, запитання журналіста про наявність чи відсутність конкретного терміну, поставленого Путіну для припинення бойових дій, фактично залишилося без відповіді. Жодного підтвердження від Трампа щодо встановлення такого "дедлайну" не пролунало.

Нагадаємо, кілька днів тому видання Axios, посилаючись на власні джерела, заявило, що Дональд Трамп нібито висунув ультиматум Володимиру Путіну.

Трамп раніше висловлювався щодо переговорів між Україною та Росією та натякнув на примусовий мир. Також він продовжив санкції про РФ.

Дональд Трамп закликав негайно припинити війну в Україні і звинуватив Джо Байдена у ній.

Також стало відомо, що Дональд Трамп хоче депортувати мільйон мігрантів із США впродовж 2025 року.