Трамп закликав швидко припинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав до негайного зупинення війни в Україні. Він звинуватив у допущенні війни колишнього очільника Білого дому Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Telegram-канал "Donald Trump українською" у понеділок, 14 квітня.

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Припинення війни в Україні

На думку Трампа, війна між Росією та Україною — це "війна Байдена". Він зазначив, що щойно прийшов на цей пост, а під час попереднього президентського терміну "не мав жодних проблем з тим, аби запобігти цьому". За його словами, президент Росії Володимир Путін нібито поважав його.

"Я не маю нічого спільного з цією війною, але старанно працюю над тим, щоб зупинити смерть і руйнування. Якби президентські вибори 2020 року не були сфальсифіковані, цієї жахливої війни ніколи б не сталося", — написав голова Білого дому.

Він вважає, що Зеленський і Байден нібито "зробили абсолютно жахливу роботу", дозволивши війні розпочатися. На його думку, існували способи запобігти цьому.

"Тепер ми повинні зробити так, щоб це припинилося, і якнайшвидше. Так сумно!", — додав Трамп.

Скриншот допису Donald Trump українською

Нагадаємо, Трамп прокоментував удар російськими ракетами по Сумах.

А його духовний радник Марк Бернс після візиту в Україну закликав Трампа надати більше військової допомоги.