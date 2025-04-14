Духовний радник Трампа Бернс закликав надати допомогу Україні

Пастор Марк Бернс. Фото: newsweek

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс закликав американського лідера надати Україні більше зброї та систем ППО. Він зазначив, що раніше йому "промили мізки фейкові ЗМІ".

Про це Бернс повідомив в інтерв'ю виданню Kyiv Independent.

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Бернс змінив позицію щодо України

Після візиту в Україну Бернс різко змінив позицію щодо надання військової допомоги, закликавши Трампа надати більше винищувачів, систем ППО та танків. Він пояснив, що раніше мав "промиті мізки" засобами масової інформації.

"Я помилявся, тепер вірю: підтримка України — це Америка понад усе. Коли бачиш звірства росіян, розумієш — це чисте зло. Політика відходить на другий план", — сказав він.

Він пояснив, що у новинах йшлося про нібито ненависть України до церков, духовенства та "навмисне його знищення". За словами Бернса, він був серед найбільших духовних лідерів в одній кімнаті в Києві та всі вони мають право сповідувати свою віру в Україні.

Водночас духовний наставник Трампа назвав російського президента Володимира Путіна "чистим злом".

"Коли ви перебуваєте в Україні і бачите розруху, бачите сльози, бачите солдатів, які стоять на землі, вони не хочуть грошей від Америки — вони хочуть зброї. Їм потрібні інструменти, щоб захистити свою Батьківщину", — додав Бернс.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував ракетну атаку Росії на Суми.

Крім того, на черговий акт тероризму росіян відреагував Трамп. Він вважає, що Росія "допустилася помилки".