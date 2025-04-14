Трамп розкритикував CBS через сюжети про Україну та Гренландію

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп гостро розкритикував американський телеканал CBS через його програму 60 Minutes. Він заявив, що медіа "має заплатити велику ціну" після сюжетів про Гренландію та Україну.

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial у понеділок, 14 квітня.

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За словами Трампа, телеканал майже щотижня у програмі "60 Minutes" згадує його ім'я "у принизливій та наклепницькій формі", але ефір на цих вихідних "перевершив їх усіх".

"Для мене велика честь судитися з 60 Minutes, CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські, до невпізнання, репортажі. Вони зробили все можливе, щоб незаконно обрати Камалу, включаючи повну і корумповану зміну основних відповідей на питання інтерв'ю, але це не спрацювало", — написав президент США.

На думку Трампа, це не новинне шоу, а "нечесні політичні агенти, які маскуються під новини", тому він хоче, аби телеканал втратив свою ліцензію й поніс відповідальність. Американський лідер закликав Федеральну комісію з комунікацій накласти максимальні штрафи і покарання "за незаконну і протиправну поведінку".

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запросив Трампа відвідати Україну.

Також американський президент відреагував на російський ракетний удар по Сумах 13 квітня.