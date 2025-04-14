Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, щоб зрозуміти, що наробив Путін

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Дональда Трампа в Україну. Глава держави хоче, щоб президент США міг "зрозуміти, що тут відбувається".

Про це він сказав у програмі "60 хвилин" на каналі CBS News.

Реклама

Читайте також:

Навіщо Зеленський хоче бачити Трампа в Україні

Під час бесіди президент заявив, що вітав би пана Трампа в Україні.

"Ми поважаємо вашу позицію, — сказав він у запрошенні, адресованому Трампу, — але, будь ласка, перш ніж ухвалювати будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів, приїжджайте та подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей, яких поранено або вбито".

Зеленський ще раз запропонував, щоб глава Білого дому прибув в Україну, зрозумів, з ким має угоду, і вже виходячи з цього була робота над закінченням війни.

"Приходьте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін", — резюмував Зеленський.

Так, 11 квітня на зустрічі "Рамштайн" президент заявив, що війна в Україні має закінчиться за столом переговорів. Він зазначив, що для цього потрібно примусити Росію до миру.

Також ми писали, що, на думку Трампа, відносини між Україною і РФ можуть бути хорошими, і дуже скоро в цьому вдасться переконатися. Він також зауважив, що настає момент, коли потрібно "або змиритися, або заткнутися".