Война должна закончиться за столом переговоров, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на встрече в формате "Рамштайн" в пятницу, 11 апреля, заявил, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. По его словам, для этого нужно принудить Россию к миру.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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"Я благодарен за сегодняшнюю встречу и за формат "Рамштайн", который действительно является полезным. Спасибо всем странам, которые продолжают поддерживать Украину — нашу оборону, наших воинов, нашу стойкость", — сказал президент.

По его словам, стабильная, предсказуемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной устойчивостью здесь, в Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец завершилась.

"И она должна завершиться за столом переговоров. Только самые сложные условия для России на поле боя и в международных отношениях могут заставить ее сделать то, что нужно для настоящего мира", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодня ровно месяц с того, как Россия отклонила предложение США о полном и безусловном прекращении огня. Украинский лидер подчеркнул, что этот месяц показал — Россия является единственной причиной этой войны.

"Без силы против России не будет и готовности в России принимать решения и выполнять любые реалистичные и эффективные предложения по миру", — подытожил президент.

Напомним, Зеленский призвал страны-союзники предоставить Украине больше систем ПВО для защиты от российских атак.

Также он отметил, что Россия хочет продолжать войну, поскольку привлекает к своим войскам китайских солдат.