РФ покриває дефіцит військ китайцями — Зеленський на Рамштайні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Брюсселі у п'ятницю, 11 квітня, у штаб-квартирі НАТО розпочалося засідання контактної групи "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський заявив, що, залучаючи китайських солдатів до власних військ, Росія намагається продовжити війну в Україні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Потреби фронту

Зеленський зазначив, що прямо зараз міністр оборони України Рустем Умєров перебуває в Брюсселі, де представить найнагальніші потреби у постачанні на фронт.

"Але я прошу вас не зосереджуватися лише на поточних або короткострокових потребах — нам потрібна чітка, довгострокова стратегія безпеки", — сказав він.

Полонені солдати з Китаю

Президент нагадав, що минулого тижня українські військові взяли в полон перших громадян Китаю, які воювали на боці Росії у війні проти України. Наразі є інформація, що у складі окупаційних військ перебувають щонайменше кілька сотень громадян Китаю.

Він наголосив, що таким чином Росія намагається продовжити війну. Очільнику Кремля Володимиру Путіну не достатньо північнокорейських солдатів, тому тепер він покриває дефіцит у війську ще й китайцями.

"Як довго він може продовжувати це робити? Ми повинні працювати разом, щоб такі питання були не про вибір Москви, а про наш спільний тиск на Москву — тому що тільки так це спрацює", — зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Тому разом із підтримкою українських сил і збереженням санкцій проти Росії необхідно також думати про майбутнє. Те, що змусить Росію обрати дипломатію і мир, — це спільна доля Європи, США та країн НАТО.

Президент подякував кожному лідеру та країні, які працюють з Україною над новим форматом — форматом гарантійних сил, — Коаліції Волі, — об'єднаної сили, яка може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України.

Він переконаний, що треба визначити чіткі деталі щодо чисельності, структури, дислокації, логістики, забезпечення, оснащення та озброєння цього контингенту в Україні, а також довгострокової підтримки сильної української армії.

"Дякую всім, хто розуміє, наскільки важливо збільшувати витрати на оборону в Європі та посилювати співпрацю між нашими оборонними галузями. І дякую всім, хто розуміє — і пояснює іншим — що ключем до успішної дипломатії є рішучість", — додав Зеленський.

Український лідер підсумував, що тиск на Росію має зростати з кожним днем, допоки не зникне щоденна загроза російських атак.

Нагадаємо, один із китайських полонених зізнався, що заплатив 300 тисяч рублів задля того, щоб потрапити до російської армії й воювати.

Зеленський показав відео з допиту полонених солдатів з Китаю, яких захопили у Донецькій області.