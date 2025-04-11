РФ покрывает дефицит войск китайцами — Зеленский на Рамштайне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Брюсселе в пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО началось заседание контактной группы "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, привлекая китайских солдат к собственным войскам, Россия пытается продолжить войну в Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Потребности фронта

Зеленский отметил, что прямо сейчас министр обороны Украины Рустем Умеров находится в Брюсселе, где представит самые насущные потребности в снабжении на фронт.

"Но я прошу вас не сосредотачиваться только на текущих или краткосрочных потребностях — нам нужна четкая, долгосрочная стратегия безопасности", — сказал он.

Пленные солдаты из Китая

Президент напомнил, что на прошлой неделе украинские военные взяли в плен первых граждан Китая, которые воевали на стороне России в войне против Украины. Сейчас есть информация, что в составе оккупационных войск находятся по меньшей мере несколько сотен граждан Китая.

Он отметил, что таким образом Россия пытается продолжить войну. Главе Кремля Владимиру Путину недостаточно северокорейских солдат, поэтому теперь он покрывает дефицит в армии еще и китайцами.

"Как долго он может продолжать это делать? Мы должны работать вместе, чтобы такие вопросы были не о выборе Москвы, а о нашем совместном давлении на Москву — потому что только так это сработает", — отметил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Поэтому вместе с поддержкой украинских сил и сохранением санкций против России необходимо также думать о будущем. То, что заставит Россию выбрать дипломатию и мир — это общая судьба Европы, США и стран НАТО.

Президент поблагодарил каждого лидера и страну, которые работают с Украиной над новым форматом — форматом гарантийных сил, — Коалиции Воли, — объединенной силы, которая может стать частью будущих гарантий безопасности для Украины.

Он убежден, что надо определить четкие детали относительно численности, структуры, дислокации, логистики, обеспечения, оснащения и вооружения этого контингента в Украине, а также долгосрочной поддержки сильной украинской армии.

"Спасибо всем, кто понимает, насколько важно увеличивать расходы на оборону в Европе и усиливать сотрудничество между нашими оборонными отраслями. И спасибо всем, кто понимает — и объясняет другим — что ключом к успешной дипломатии является решимость", — добавил Зеленский.

Украинский лидер подытожил, что давление на Россию должно расти с каждым днем, пока не исчезнет ежедневная угроза российских атак.

Напомним, один из китайских пленных признался, что заплатил 300 тысяч рублей для того, чтобы попасть в российскую армию и воевать.

Зеленский показал видео с допроса пленных солдат из Китая, которых захватили в Донецкой области.