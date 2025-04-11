Засідання Рамштайн 11 квітня — про що будуть говорити на зустрічі

Зустріч Контактної групи з питань оборони України. Фото: Reuters

У п'ятницю, 11 квітня, відбудеться чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України. Попри попередні заяви деяких чиновників про те, що США вперше не візьмуть участь у "Рамштайні", глава Пентагону Піт Гегсет все ж приєднається онлайн.

Новини.LIVE повідомляють про те, як пройде зустріч у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 11 квітня.

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Коли відбудеться "Рамштайн" та хто очолить зустріч

Зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Розпочнеться 27-ме засідання 11 квітня о 10:30 за київським часом. Цього разу очолювати "Рамштайн" будуть Велика Британія й Німеччина.

Сполучені Штати Америки також приєднаються до зустрічі. Попри припущення щодо того, що Америка вперше проігнорує засідання, глава Пентагону підтвердив свою присутність, хоча й онлайн. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував на тому, що відсутність США на зустрічі буде говорити про відмову Америки від схожих ініціатив стосовно України. Крім того, він був переконаний, що це вплинуло б на постачання військової допомоги нашій державі.

Британія очолюватиме "Рамштайн" вже вдруге, а для Німеччини — це вперше. Раніше з моменту створення групи й майже протягом трьох років зустрічі очолював попередній керівник Пентагону Ллойд Остін. Однак після того, як пост президента США зайняв Дональд Трамп, Америка передала лідерство європейським представникам.

Програма засідання "Рамштайну"

Раніше прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що ключовою метою зустрічі "Рамштайн-27" є підсилення військової допомоги Україні для боротьби з Росією. Також на порталі НАТО опублікували розклад зустрічі:

09:30 — прибуття учасників та вступні заяви;

10:30 — відкриття засідання із заявами голів;

12:45 — офіційне фото учасників "Рамштайну";

13:00 — церемонія підписання листа про наміри створення коаліції щодо розвитку можливостей радіоелектронної боротьби;

13:30 — спільна пресконференція.

Що очікує Україна від 27 зустрічі "Рамштайну"

Раніше український лідер Володимир Зеленський озвучив ключові теми зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Йтиметься про посилення ППО — постачання додаткових систем, зокрема й Patriot. Також обговорять нові пакети допомоги для нашої держави. Ще одна тема, яку планують обговорити, — відкриття заводів із виробництва зброї в Україні. Крім того, йтиметься про координацію між країнами, що готові до довгострокового співробітництва у сфері оборони.

Також міністр оборони Рустем Умєров перед зустріччю заявляв про те, що основною темою буде посилення протиповітряної оборони. Він наголосив, що нашій країні для захисту потрібно більше сучасних систем. Він переконаний, що партнери зможуть з цим допомогти.

Коли й навіщо створили "Рамштайн"

Майже три роки тому розпочала роботу Контактна група з питань оборони України. Першу зустріч провели 26 квітня 2022 року. Це відбувалось на базі військово-повітряних сил США у місті Рамштайн-Мізенбах у Німеччині. Саме це місце й дало назву формату.

Ініціативу створення "Рамштайну" проявили у США. Ллойд Остін, який на той час був міністром оборони, вирішив зібрати союзників, які були б готові разом з Америкою надавати військову допомогу Україні. Остін був на чолі "Рамштайну" від першого засідання й до відставки.

Участь у "Рамштайні" беруть близько 50 держав. Союзники вже збиралися 26 разів. За цей час Україна завдяки ініціативі отримала сучасні види зброї — танки, артилерію, системи ППО, далекобійні ракети й не тільки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Британія та Норвегія планують оголосити про пакет допомоги для України на 580 мільйонів доларів. Це відбудеться під час засідання "Рамштайну".

Також ми повідомляли про те, що США все ж долучаться до засідання "Рамштайну" онлайн. Це підтвердив глава Пентагону Піт Гегсет.