Засідання Рамштайн — чи приєднаються США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США все ж долучаться до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Воно відбудеться у Брюсселі у п'ятницю, 11 квітня.

Про це повідомляє видання AFP.

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За даними видання, США на засіданні у форматі "Рамштайн" представлятиме міністр оборони Піт Гегсет, щоправда, він долучиться до події в онлайн-форматі.

"Міністр Гегсет планує взяти участь у засіданні UDCG у п’ятницю, 11 квітня, у форматі відеозв’язку", — повідомив представник Пентагону агентству AFP на умовах анонімності.

Ця заява пролунала після повідомлень про ймовірний бойкот зустрічі з боку Гегсета. Як до призначення на посаду міністра оборони, так і після цього він неодноразово висловлював переконання, що кошти, які США виділяють на підтримку України, здебільшого витрачаються марно.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Штати вперше могли не взяти участь у засіданні "Рамштайн". Повідомлялося, що Пентагон не відправить на зустріч високопоставлених чиновників чи представників.

Крім того, стало відомо, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку з боку НАТО. Зокрема, країни-члени Альянсу пообіцяли виділити у 2025 році 20 мільярдів євро на військову допомогу.