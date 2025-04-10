Заседание Рамштайн — присоединятся ли США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США все же присоединятся к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Оно пройдет в Брюсселе в пятницу, 11 апреля.

Об этом сообщает издание AFP.

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По данным издания, США на заседании в формате "Рамштайн" будет представлять министр обороны Пит Гегсет, правда он присоединится к событию в онлайн-формате.

"Министр Гегсет планирует принять участие в заседании UDCG в пятницу, 11 апреля, в формате видеосвязи", — сообщил представитель Пентагона агентству AFP на условиях анонимности.

Это заявление прозвучало после сообщений о вероятном бойкоте встречи со стороны Гегсета. Как до назначения на должность министра обороны, так и после этого, он неоднократно высказывал убеждение, что средства, которые США выделяют на поддержку Украины, в основном тратятся впустую.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что Штаты впервые могли не принять участие в заседании "Рамштайн". Сообщалось, что Пентагон не отправит на встречу высокопоставленных чиновников или представителей.

Кроме того, стало известно, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО. В частности, страны-члены Альянса пообещали выделить в 2025 году 20 миллиардов евро на военную помощь.