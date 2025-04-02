США пропустять зустріч Рамштайн 11 квітня 2025 року

Глава Пентагону Піт Хегсет. Фото: X/Піт Гегсет

У п'ятницю, 11 квітня, має відбутися нове засідання у форматі "Рамштайн", більш відоме як зустріч Контактної групи з питань оборони України. Однак на ній вперше не буде представників США.

Про це повідомляє Defence News посилаючись на співрозмовників у Європі та американського чиновника.

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США не братимуть участі в "Рамштайні"

За даними видання, міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні "Рамштайн", навіть у форматі відеозв'язку. Ба більше, Пентагон не відправить на зустріч інших високопоставлених чиновників або представників, які зазвичай супроводжують міністра.

Американський чиновник зазначив, що США поки що оцінюють, як їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема, пов'язаних із військовою допомогою.

Таким чином, наступне засідання у форматі "Рамштайн" може стати першим без присутності Вашингтона, який і заснував цю Контактну групу 2022 року та координував її роботу весь цей час.

Після того, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США, провідну роль у "Рамштайн" взяла на себе Британія. Зокрема, попереднє засідання в лютому пройшло під її головуванням.

Також зазначимо, що на минулій зустрічі, яка відбулася 12 лютого в Брюсселі, Хегсет брав участь.

Під час засідання він також оцінив можливість повернення України до кордонів 2014 року і вступ країни до НАТО. За його словами, це нереалістичні сценарії.