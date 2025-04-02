США пропустять встречу Рамштайн 11 апреля 2025 года

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: X/Пит Хегсет

В пятницу, 11 апреля, должно состоятся новое заседание в формате "Рамштайн", более известное как встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Однако на ней впервые не будет представителей США.

Об этом сообщает Defence News ссылаясь на собеседников в Европе и американского чиновника.

Читайте также:

США не будут участвовать в "Рамштайне"

По данным издания, министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании "Рамштайн", даже в формате видеосвязи. Более того, Пентагон не отправит на встречу других высокопоставленных чиновников или представителей, которые как правило, сопровождают министра.

Американский чиновник отметил, что США пока что оценивают, как их представители будут участвовать в различных форматах в поддержку Украины, в частности, связанных с военной помощью.

Таким образом, следующее заседание в формате "Рамштайн" может стать первым без присутствия Вашингтона, который и основал эту Контактную группу в 2022 году и координировал ее работу все это время.

После того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, ведущую роль в "Рамштайне" взяла на себя Британия. В частности, предыдущее заседание в феврале прошло под ее председательством.

Также отметим, что на прошлой встрече, которая состоялась 12 февраля в Брюсселе, Хегсет принимал участие.

В ходе заседания он также оценил возможность возвращения Украины к границам 2014 года и вступление страны в НАТО. По его словам, это нереалистичные сценарии.