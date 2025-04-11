Заседание Рамштайн 11 апреля — о чем будут говорить на встрече

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Фото: Reuters

В пятницу, 11 апреля, состоится очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Несмотря на предыдущие заявления некоторых чиновников о том, что США впервые не примут участие в "Рамштайне", глава Пентагона Пит Хегсет все же присоединится онлайн.

Новини.LIVE сообщают о том, как пройдет встреча в формате "Рамштайн" в пятницу, 11 апреля.

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Когда состоится "Рамштайн" и кто возглавит встречу

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Начнется 27-е заседание 11 апреля в 10:30 по киевскому времени. На этот раз возглавлять "Рамштайн" будут Великобритания и Германия.

Соединенные Штаты Америки также присоединятся к встрече. Несмотря на предположения о том, что Америка впервые проигнорирует заседание, глава Пентагона подтвердил свое присутствие, хотя и онлайн. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что отсутствие США на встрече будет говорить об отказе Америки от подобных инициатив в отношении Украины. Кроме того, он был убежден, что это повлияло бы на поставки военной помощи нашему государству.

Великобритания будет возглавлять "Рамштайн" уже второй раз, а для Германии — это впервые. Ранее с момента создания группы и почти в течение трех лет встречи возглавлял предыдущий руководитель Пентагона Ллойд Остин. Однако после того, как пост президента США занял Дональд Трамп, Америка передала лидерство европейским представителям.

Программа заседания "Рамштайн"

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что ключевой целью встречи "Рамштайн-27" является усиление военной помощи Украине для борьбы с Россией. Также на портале НАТО опубликовали расписание встречи:

09:30 — прибытие участников и вступительные заявления;

10:30 — открытие заседания с заявлениями председателей;

12:45 — официальное фото участников "Рамштайн";

13:00 — церемония подписания письма о намерениях создания коалиции по развитию возможностей радиоэлектронной борьбы;

13:30 — совместная пресс-конференция.

Что ожидает Украина от 27 встречи "Рамштайн"

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский озвучил ключевые темы встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины. Речь пойдет об усилении ПВО — поставках дополнительных систем, в том числе и Patriot. Также обсудят новые пакеты помощи для нашего государства. Еще одна тема, которую планируют обсудить, — открытие заводов по производству оружия в Украине. Кроме того, речь пойдет о координации между странами, которые готовы к долгосрочному сотрудничеству в сфере обороны.

Также министр обороны Рустем Умеров перед встречей заявлял о том, что основной темой будет усиление противовоздушной обороны. Он отметил, что нашей стране для защиты нужно больше современных систем. Он убежден, что партнеры смогут с этим помочь.

Когда и зачем создали "Рамштайн"

Почти три года назад начала работу Контактная группа по вопросам обороны Украины. Первую встречу провели 26 апреля 2022 года. Это происходило на базе военно-воздушных сил США в городе Рамштайн-Мизенбах в Германии. Именно это место и дало название формата.

Инициативу создания "Рамштайна" проявили в США. Ллойд Остин, который в то время был министром обороны, решил собрать союзников, которые были бы готовы вместе с Америкой оказывать военную помощь Украине. Остин был во главе "Рамштайн" от первого заседания и до отставки.

Участие в "Рамштайн" принимают около 50 государств. Союзники уже собирались 26 раз. За это время Украина благодаря инициативе получила современные виды оружия — танки, артиллерию, системы ПВО, дальнобойные ракеты и не только.

Напомним, ранее мы писали о том, что Британия и Норвегия планируют объявить о пакете помощи для Украины на 580 миллионов долларов. Это произойдет во время заседания "Рамштайна".

Также мы сообщали о том, что США все же присоединятся к заседанию "Рамштайна" онлайн. Это подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет.