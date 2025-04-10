Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Reuters

Міністр оборони США Піт Гегсет візьме участь у засіданні "Рамштайну" онлайн. Контактна група з питань оборони України збереться 11 квітня.

Про це пише Defense News у четвер, 10 квітня.

Реклама

Читайте також:

США візьмуть участь у наступному засіданні "Рамштайну"

Зустріч контактної групи відбудеться завтра, 11 квітня, в Брюсселі під головуванням Британії та Німеччини. Раніше деякі офіційні особи Європи та США припускали, що Штати взагалі не візьмуть участь у зібранні. Однак Гегсет таки долучиться, хоча й онлайн.

Як зазначає видання, європейські чиновники вважають, що участь США онлайн це вже краще, аніж відсутність її представників на засіданні взагалі. Разом з тим, вони хотіли б, аби Гегсет все ж був присутній особисто.

Також повідомляється, що генерал Крістофер Каволі, голова Європейського командування, приєднається до зустрічі особисто. Він це зробить у своїй ролі Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Генерал Кертіс Баззард, голова окремої групи сприяння безпеці в Україні, також візьме участь.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Штати вперше могли не взяти участь у засіданні "Рамштайн". Повідомлялося, що Пентагон не відправить на зустріч високопоставлених чиновників чи представників.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що на засіданні "Рамштайну", яке відбудеться 11 квітня, будуть порушувати тему підсилення ППО. Він наголосив, що Україна повинна могти захистити себе від російських атак.