Переговори США та Росії у Стамбулі стартували

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

У четвер, 10 квітня, у Стамбулі стартував другий раунд переговорів між Росією та США. Під час зустрічі обговорять "нормалізацію роботи дипломатичних місій".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що російську делегацію очолює посол Олександр Дарчієв, а американську — зампомічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер. Представник РФ заявив перед зустріччю, що другий раунд консультації має сприяти "звільненню від токсичної спадщини адміністрації Байдена".

Під час переговорів також йтиметься про повернення дипломатичної власності, яку вилучили. Також обговорять відновлення прямого авіасполучення.

Попередня зустріч щодо цього питання пройшла 27 лютого також у Стамбулі. Тоді переговори тривали понад шість годин. Під час сьогоднішніх переговорів не очікується обговорення ситуації в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що США мають таємну зброю. За його словами, вона є найпотужнішою у світі.

Також ми повідомляли про те, що у МЗС відреагували на скандальну заяву конгресвумен США Вікторії Спартц. Вона фактично закликала Україну віддати території Росії.