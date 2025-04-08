Тихий з МЗС різко відповів на слова Спартц про території України

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на резонансну заяву конгресвумен США Вікторії Спартц. Вона напередодні фактично закликала Україну до територіальних поступок на користь Росії.

На скандальну заяву відреагував речник МЗС Георгій Тихий, який прокоментував статтю The Telegraph у соцмережі X.

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Георгій Тихий прокоментував скандальну заяву Вікторії Спартц

Після скандальної заяви конгресвумен українського походження Вікторії Спартц про необхідність "прийняти передачу територій Росії" задля досягнення миру, речник МЗС України Георгій Тихий чітко і безапеляційно відповів: "На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і завжди залишатиметься українською".



Коментар Георгія Тихого. Фото: скриншот

Вікторія Спартц заявила, що Україна має віддати землі Росії

Заява Спартц, озвучена в інтерв’ю The Telegraph, викликала хвилю обурення як серед українських громадян, так і в колах дипломатів. Конгресвумен, яка народилася в Носівці на Чернігівщині, заявила, що українцям слід погодитися на втрату частини територій та змінити воєнне керівництво, якщо вони хочуть зберегти країну.

Вона також піддала критиці президента Володимира Зеленського, назвавши його лідером, який "образив американського президента", і порадила українцям не переобирати його, бо інакше вони "втратять решту країни".

Окрім того, Спартц підтримала прагнення Дональда Трампа вести переговори з Путіним, наголосивши, що "легких рішень не буває", і звинуватила Джо Байдена у провалі допомоги Україні.

Нагадаємо, Вікторія Спартц вже фігурувала й у інших скандалах. Так у 2022 році вона звинуватила главу Офісу Президента України Андрія Єрмака у співпраці з Росією. Також вона критикувала постачання зброї Україні. А в червні 2024 року навіть ініціювали розслідування з перевіркою щодо нахабної поведінки Вікторії Спартц, яку звинуватили у частому зловживанні службовим становищем.