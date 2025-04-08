Тихий из МИД резко ответил на слова Спартц о территории Украины

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на резонансное заявление конгрессвумен США Виктории Спартц. Она накануне фактически призвала Украину к территориальным уступкам в пользу России.

На скандальное заявление отреагировал спикер МИД Георгий Тихий, который прокомментировал статью The Telegraph в соцсети X.

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Георгий Тихий прокомментировал скандальное заявление Виктории Спартц

После скандального заявления конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц о необходимости "принять передачу территорий России" для достижения мира, спикер МИД Украины Георгий Тихий четко и безапелляционно ответил: "В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда будет оставаться украинской".

Комментарий Георгия Тихого. Фото: скриншот

Виктория Спартц заявила, что Украина должна отдать земли России

Заявление Спартц, озвученное в интервью The Telegraph, вызвало волну возмущения как среди украинских граждан, так и в кругах дипломатов. Конгрессвумен, которая родилась в Носовке на Черниговщине, заявила, что украинцам следует согласиться на потерю части территорий и сменить военное руководство, если они хотят сохранить страну.

Она также подвергла критике президента Владимира Зеленского, назвав его лидером, который "оскорбил американского президента", и посоветовала украинцам не переизбирать его, иначе они "потеряют остальную часть страны".

Кроме того, Спартц поддержала стремление Дональда Трампа вести переговоры с Путиным, подчеркнув, что "легких решений не бывает", и обвинила Джо Байдена в провале помощи Украине.

Напомним, Виктория Спартц уже фигурировала и в других скандалах. Так в 2022 году она обвинила главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в сотрудничестве с Россией. Также она критиковала поставки оружия Украине. А в июне 2024 года даже инициировали расследование с проверкой относительно наглого поведения Виктории Спартц, которую обвинили в частом злоупотреблении служебным положением.