Конгрессвумен США Виктория Спартц призвала отдать землю России

Конгрессвумен Виктория Спартц. Фото: REUTERS/Chris Bergin

Конгрессвумен Соединенных Штатов Америки Виктория Спартц сделала заявление относительно завершения войны в Украине. По ее словам, "землю необходимо отдать России".

Об этом Виктория Спартц сказала в интервью The Telegraph в понедельник, 7 апреля.

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Известно, что Спартц родилась в Украине. По ее словам, легких решений нет, а войну необходимо прекращать как можно быстрее. Конгрессвумен подчеркнула, что "долгие войны обычно плохо заканчивается для демократий".

"Я не понимаю, как Украина может требовать удержания земли. Если бы они выиграли войну, это была бы другая история", — отметила Спартц.

Кроме того, она раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского за спор в Белом доме. Спартц добавила, если украинцы снова проголосуют за него, то "потеряют остальную часть страны".

Напомним, лидер США Дональд Трамп прокомментировал ход мирных переговоров с РФ. Он высказался также об обстрелах Украины.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский обстрел Кривого Рога 4 апреля.