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Брінк знову прокоментувала обстріл Кривого Рогу — що заявила

6 квітня 2025 22:29
Аркадій Пастула - Редактор
Брінк вдруге прокоментувала удар Росії по Кривому Рогу — що заявила
Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк знову прокоментувала російський обстріл Кривого Рогу 4 квітня. Вона опублікувала фото з приспущеним прапором у День жалоби.

Про це Бріджит Брінк повідомив у соцмережі X у неділю, 6 квітня.

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Заява Брінк у День жалоби

"Ми висловлюємо солідарність з народом України у цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них девʼять дітей", — наголосила вона.

День жалоби за жертвами російської атаки на Кривий Ріг 4 квітня
Приспущений прапор США. Фото: x.com/USAmbKyiv

Вона висловила щирі співчуття родинам і близьким усіх загиблих та поранених.

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Допис Брінк. Фото: скриншот

Нагадаємо, Брінк вже коментувала удар по Кривому Рогу, однак вона не зазначила, що це була саме російська ракета. Внаслідок цього її розкритикували.

Згодом заяву Брінк прокоментував український лідер Володимир Зеленський. Він здивувався слабкою реакцією.

США війна Кривий Ріг обстріли День жалоби Бріджит Брінк
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