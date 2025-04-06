В ООН відреагували на російський обстріл Кривого Рогу 4 квітня

Люди на місці російської атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Верховний комісар Організації Обʼєднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк відреагував на російський обстріл Кривого Рогу 4 квітня. Удар противника став найбільшим масовим убивством дітей з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у заяві ООН у неділю, 6 квітня.

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Група Представництва ООН з прав людини в Україні 5 квітня відвідала місце російської атаки та встановила імена загиблих дітей.

Тюрк наголосив, що загинули девʼятеро дітей, більшість з яких гралися на вулиці, коли над ними розірвалася ракета.

"Застосування Російською Федерацією вибухової зброї з широкою зоною ураження в густонаселеному районі — і без будь-якої видимої військової присутності — демонструє бездумну зневагу до життя цивільного населення", — зазначив він.

ООН з прав людини задокументувала пошкодження будівель, гойдалок на дитячих майданчиках, дерев і землі.

В Управлінні верховного комісара з прав людини повідомили, що Росія заявила, що ціллю удару нібито були українські військовослужбовці. Водночас місцеві жителі розповіли комісії ООН, що незадовго до атаки в ресторані проходив форум косметологів, про який писали в інтернеті, і захисників там не було.

"Навіть якщо російська влада мала інформацію про можливу присутність військових, характер і обставини удару можуть свідчити про невибіркову атаку", — йдеться у заяві.

Тюрк додав, що невибіркові атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом, і якщо вони становлять собою напади, спрямовані проти цивільних осіб, то можуть становити воєнні злочини.

Нагадаємо, 6 квітня у Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 4 квітня.

Раніше по всій Україні оголосили День жалоби за жертвами обстрілу в Кривому Розі. У населених пунктах приспустили прапори.