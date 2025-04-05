Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — в Україні оголошено День жалоби

Дитячий майданчик у Кривому Розі, де загинули діти внаслідок російського удару 4 квітня. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У всіх населених пунктах України у неділю, 6 квітня, оголошено День жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі Дніпропетровської області. Російські окупанти 4 квітня вбили у місті 19 людей, а також поранили 74.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram у суботу, 5 квітня.

Реклама

Читайте також:

День жалоби в Україні внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Кулеба наголосив, що всі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами в громадах оголошено День жалоби.

"Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша", — зазначив Кулеба.

Внаслідок російського удару балістичною ракетою та ударними дронами типу Shahed постраждали 74 людини та 19 загинули, у тому числі девʼять дітей.

"Росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей", — додав Кулеба.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі Дні жалоби за жертвами російського обстрілу триватимуть 7, 8 та 9 квітня.

А Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 квітня заявив, що Росія повинна відповідати за все скоєне.