Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow По всій Україні оголошено День жалоби через обстріл Кривого Рогу arrow

По всій Україні оголошено День жалоби через обстріл Кривого Рогу

5 квітня 2025 21:11
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — в Україні оголошено День жалоби
Дитячий майданчик у Кривому Розі, де загинули діти внаслідок російського удару 4 квітня. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Аркадій Пастула - Редактор

У всіх населених пунктах України у неділю, 6 квітня, оголошено День жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі Дніпропетровської області. Російські окупанти 4 квітня вбили у місті 19 людей, а також поранили 74.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram у суботу, 5 квітня.

Реклама
Читайте також:

День жалоби в Україні внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Кулеба наголосив, що всі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами в громадах оголошено День жалоби.

"Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша", — зазначив Кулеба.

Внаслідок російського удару балістичною ракетою та ударними дронами типу Shahed постраждали 74 людини та 19 загинули, у тому числі девʼять дітей.

"Росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей", — додав Кулеба.

null
Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі Дні жалоби за жертвами російського обстрілу триватимуть 7, 8 та 9 квітня.

А Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 квітня заявив, що Росія повинна відповідати за все скоєне

війна Кривий Ріг українці Україна Дніпропетровська область обстріли День жалоби
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама