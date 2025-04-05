Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — декілька областей України оголосили День жалоби

Обстріл Кривого Рогу — у декількох областях оголосили День жалоби
Внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області 4 квітня загинули 18 людей та 74 отримали поранення. Декілька областей України оголосили День жалоби.
Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у суботу, 5 квітня.
День жалоби внаслідок удару по Кривому Рогу
Вілкул наголосив, що люди по всій Україні сумують разом із Кривим Рогом.
"Сотні дзвінків. Щирі співчуття та підтримка...Тому що ми один народ. І це спільне горе", — зазначив він.
За його словами, мер Конотопа Артем Семенихін написав, що він батько трьох дітей та не представляє цей біль.
"У Конотопі сьогодні оголошую день жалоби по дітям з Кривого Рогу…", — наголосив Семенихін.
День жалоби в памʼять про загиблих дітей та дорослих оголосив і мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, горе не знає кордонів і може торкнутися кожного, особливо коли поруч ворог, який зневажає людське життя.
"Львів, Полтава, Кропивницький, Вінниця, Черкаси, Рівне, Київщина, Житомир, Харків, Конотоп оголосили завтра День жалоби за загиблими у Кривому Розі", — повідомив Вілкул.
У містах будуть приспущені головні прапори міст.
Крім того, День жалоби оголошено в Запоріжжі.
"Черговий російський удар і чергові втрачені людські життя. Загиблі діти. Запоріжжю болить. Як і всім громадам України", — зазначила секретар Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко.
Вілкул повідомив, що Дні жалоби у Кривому Розі триватимуть 7, 8 та 9 квітня. За його словами, Україна завжди памʼятатиме кожного загиблого.
Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі зросла кількість постраждалих до 74 внаслідок російського обстрілу.
Раніше заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький показав перші кадри після російського удару по місту.
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