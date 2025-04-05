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Обстріл Кривого Рогу — у декількох областях оголосили День жалоби

5 квітня 2025 20:17
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Кривого Рогу 4 квітня — декілька областей України оголосили День жалоби
Дитячий майданчик у Кривому Розі, де загинули діти внаслідок російського удару 4 квітня. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Аркадій Пастула - Редактор

Внаслідок російського обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області 4 квітня загинули 18 людей та 74 отримали поранення. Декілька областей України оголосили День жалоби.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у суботу, 5 квітня.

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Вілкул наголосив, що люди по всій Україні сумують разом із Кривим Рогом. 

"Сотні дзвінків. Щирі співчуття та підтримка...Тому що ми один народ. І це спільне горе", — зазначив він.

Обстріл Кривого Рогу 4 квітня
Квіти та іграшки на дитячому майданчику у Кривому Розі. Фото: Олександр Вілкул

За його словами, мер Конотопа Артем Семенихін написав, що він батько трьох дітей та не представляє цей біль. 

"У Конотопі сьогодні оголошую день жалоби по дітям з Кривого Рогу…", — наголосив Семенихін.

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Допис Семенихіна. Фото: скриншот

День жалоби в памʼять про загиблих дітей та дорослих оголосив і мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, горе не знає кордонів і може торкнутися кожного, особливо коли поруч ворог, який зневажає людське життя. 

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Допис Терехова. Фото: скриншот

"Львів, Полтава, Кропивницький, Вінниця, Черкаси, Рівне, Київщина, Житомир, Харків, Конотоп оголосили завтра День жалоби за загиблими у Кривому Розі", — повідомив Вілкул.

У містах будуть приспущені головні прапори міст.

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Крім того, День жалоби оголошено в Запоріжжі

"Черговий російський удар і чергові втрачені людські життя. Загиблі діти. Запоріжжю болить. Як і всім громадам України", — зазначила секретар Запорізької міської ради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко. 

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Допис Харченко. Фото: скриншот

Вілкул повідомив, що Дні жалоби у Кривому Розі триватимуть 7, 8 та 9 квітня. За його словами, Україна завжди памʼятатиме кожного загиблого. 

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Допис Вілкула. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі зросла кількість постраждалих до 74 внаслідок російського обстрілу.

Раніше заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький показав перші кадри після російського удару по місту. 

війна Кривий Ріг обстріли окупанти Олександр Вілкул День жалоби
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