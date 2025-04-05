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Обстрел Кривого Рога — в нескольких областях объявили День траура

5 апреля 2025 20:17
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Кривого Рога 4 апреля — несколько областей Украины объявили День траура
Детская площадка в Кривом Роге, где погибли дети в результате российского удара 4 апреля. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Аркадий Пастула - Редактор

В результате российского обстрела Кривого Рога Днепропетровской области 4 апреля погибли 18 человек и 74 получили ранения. Несколько областей Украины объявили День траура.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в субботу, 5 апреля.

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Вилкул отметил, что люди по всей Украине скорбят вместе с Кривым Рогом.

"Сотни звонков. Искренние соболезнования и поддержка... Потому что мы один народ. И это общее горе", — отметил он.

Обстріл Кривого Рогу 4 квітня
Цветы и игрушки на детской площадке в Кривом Роге. Фото: Александр Вилкул

По его словам, мэр Конотопа Артем Семенихин написал, что он отец троих детей и не представляет эту боль.

"В Конотопе сегодня объявляю день траура по детям из Кривого Рога...", — подчеркнул Семенихин.

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Пост Семенихина. Фото: скриншот

День траура в память о погибших детях и взрослых объявил и мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, горе не знает границ и может коснуться каждого, особенно когда рядом враг, который презирает человеческую жизнь.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

"Львов, Полтава, Кропивницкий, Винница, Черкассы, Ровно, Киевская область, Житомир, Харьков, Конотоп объявили завтра День траура по погибшим в Кривом Роге", — сообщил Вилкул.

В городах будут приспущены главные флаги городов.

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Пост Вилкула. Фото: скриншот

Кроме того, День траура объявлен в Запорожье.

"Очередной российский удар и очередные потерянные человеческие жизни. Погибшие дети. Запорожью болит. Как и всем громадам Украины", — отметила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

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Пост Харченко. Фото: скриншот

Вилкул сообщил, что Дни траура в Кривом Роге продлятся 7, 8 и 9 апреля. По его словам, Украина всегда будет помнить каждого погибшего.

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Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в Кривом Роге возросло количество пострадавших до 74 в результате российского обстрела.

Ранее заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий показал первые кадры после российского удара по городу.

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