Обстрел Кривого Рога 4 апреля — в Украине объявлен День траура

Детская площадка в Кривом Роге, где погибли дети в результате российского удара 4 апреля. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Во всех населенных пунктах Украины в воскресенье, 6 апреля, объявлен День траура по жертвам атаки в Кривом Роге Днепропетровской области. Российские оккупанты 4 апреля убили в городе 19 человек, а также ранили 74.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram в субботу, 5 апреля.

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Кулеба отметил, что все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями в громадах объявлен День траура.

"От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода — флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", — отметил Кулеба.

В результате российского удара баллистической ракетой и ударными дронами типа Shahed пострадали 74 человека и 19 погибли, в том числе девять детей.

"Россия воюет с украинскими городами, жилыми домами, больницами и детскими площадками. Разрушает судьбы, забирает жизни, убивает детей", — добавил Кулеба.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, в Кривом Роге Дни траура по жертвам российского обстрела продлятся 7, 8 и 9 апреля.

А Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 апреля заявил, что Россия должна отвечать за все содеянное.