Зеленський у зверненні подякував країнам за підтримку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Багато країн світу заявили про свою позицію після цинічного удару росіян по Кривому Розі. Україна вдячна за підтримку тим, хто не заплющив очі на злочин окупантів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні в суботу, 5 квітня.

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Зеленський наголосив, що слабкість ще ніколи не завершувала війни. Глава держави подякував представникам країн, лідерам, міністрам та посольствам, які не змовчали та висловились про російський терор.

"Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, — це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що росіяни спершу вдарили балістичною ракетою по вулиці міста. Після цього окупанти ще й завдали додаткового удару дронами.

"І ще людина загинула, і ще були поранені. Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути — дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, — щоб цю війну закінчити", — сказав очільник країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни вдарили по Кривому Розі ввечері 4 квітня. Було відомо про 74 постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Також ми повідомляли про те, що кілька областей оголосили День жалоби через трагедію у Кривому Розі. Внаслідок атаки там загинули 18 людей, з них дев'ятеро — діти.