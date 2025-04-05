Зеленский в обращении поблагодарил страны за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Многие страны мира заявили о своей позиции после циничного удара россиян по Кривому Рогу. Украина благодарна за поддержку тем, кто не закрыл глаза на преступление оккупантов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в субботу, 5 апреля.

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Зеленский подчеркнул, что слабость еще никогда не завершала войны. Глава государства поблагодарил представителей стран, лидеров, министров и посольства, которые не промолчали и высказались о российском терроре.

"Замалчивать то, что это именно Россия убивает детей баллистикой, — это неправильно, это опасно. Это только подстрекает подонков в Москве продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что россияне сначала ударили баллистической ракетой по улице города. После этого оккупанты еще и нанесли дополнительный удар дронами.

"И еще человек погиб, и еще были ранены. Россия должна отвечать за все содеянное, и надо на них там давить — действительно давить, не терять время в пустых разговорах, — чтобы эту войну закончить", — сказал глава страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне ударили по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Было известно о 74 пострадавших в результате вражеской атаки.

Также мы сообщали о том, что несколько областей объявили День тра ура из-за трагедии в Кривом Роге. В результате атаки там погибли 18 человек, из них девять — дети.